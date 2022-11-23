Мир 23 ноября 2022, 15:21 Взрыв прогремел в Киеве Мэр Киева Кличко заявил о попадании ракеты в инфраструктурный объект Соцсети

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Одна из выпущенных по Киеву ракет попала в инфраструктурный объект города. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Попадание в один из инфраструктурных объектов столицы. Оставайтесь в укрытиях! Воздушная тревога продолжается», — написал он.

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Какой именно из объектов пострадал, градоначальник не уточнил.

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Украинское издание «Политика страны» сообщило о крупном взрыве в Киеве, после которого в небо поднялся густой дым, а в ряде левобережных районов пропали свет и вода.

По данным «РБК Украина», воздушная тревога сработала 23 ноября по всей территории страны. Опрошенные журналистами жители Киева заявили, что после ударов по городу взрывы гремели на обеих берегах Днепра.

Власти украинской столицы объявили об аварийных отключениях электричества во всех районах.