Мир 21 декабря 2022, 18:21 Взрыв прогремел в Киеве после отмены воздушной тревоги «Политика страны»: один из районов Киева окутал дым после отмены воздушной тревоги РИА «Новости»

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Столб дыма поднялся в одном из районов Киева после отмены в городе воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Политика страны».

Журналисты отметили, что ранее в пригородах столицы прогремели несколько взрывов уже после выключения сигналов воздушной тревоги.

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Очевидцы в Telegram-каналах сообщили, что работающая в городе и области система противовоздушной обороны сбила два беспилотника. От первого в воздухе осталось облако дыма. Второй упал на землю, что привело к возгоранию.

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Новое задымление жители города связали с пожаром. Но что стало его причиной, пока неизвестно.

Сообщения о взрывах в областном центре подтвердил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он подчеркнул, что услышал три детонации.