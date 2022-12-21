21 декабря 2022, 18:21
Взрыв прогремел в Киеве после отмены воздушной тревоги
«Политика страны»: один из районов Киева окутал дым после отмены воздушной тревоги
Столб дыма поднялся в одном из районов Киева после отмены в городе воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Политика страны».
Журналисты отметили, что ранее в пригородах столицы прогремели несколько взрывов уже после выключения сигналов воздушной тревоги.
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Очевидцы в Telegram-каналах сообщили, что работающая в городе и области система противовоздушной обороны сбила два беспилотника. От первого в воздухе осталось облако дыма. Второй упал на землю, что привело к возгоранию.
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Новое задымление жители города связали с пожаром. Но что стало его причиной, пока неизвестно.Воздушную тревогу в среду, 21 декабря, объявляли во всех областях Украины. Это уже второй случай за сутки. Жителей попросили уйти в ближайшие убежища.
Сообщения о взрывах в областном центре подтвердил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он подчеркнул, что услышал три детонации.
Взрывы
Украина
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