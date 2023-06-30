Мир 30 июня 2023, 22:26 Взрыв прогремел в Киеве Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве, воздушная тревога не объявлялась Pxhere

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В Киеве раздался взрыв, но воздушную тревогу в украинской столице не объявляли. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на украинское СМИ.

Ранее стало известно о взрыве в украинском городе Николаев. ВСУ сообщили об ударах дронами «Шахид». При этом воздушную тревогу в регионе тоже не объявили.

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По словам члена ВГА Владимира Рогова, в ночь на 30 июня российские войска решили нанести удар дронами «Герань» по военным целям Днепропетровского региона и подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.

Еще 25 июня украинские СМИ заявили о взрыве в городе Сумы на севере-востоке Украины. Днем ранее несколько хлопков прозвучали в Киеве и Харькове, а также в Кременчуге в Полтавской области. Глава столицы Украины Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в Харькове.

Кроме того, 22 июня стало известно о взрывах в трех областях Украины: Одесской, Кировоградской и Полтавской. При этом в Одесской области звуки хлопков появились из-за работы системы противовоздушной обороны.