30 июня 2023, 22:26
Взрыв прогремел в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве, воздушная тревога не объявлялась
В Киеве раздался взрыв, но воздушную тревогу в украинской столице не объявляли. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на украинское СМИ.
Ранее стало известно о взрыве в украинском городе Николаев. ВСУ сообщили об ударах дронами «Шахид». При этом воздушную тревогу в регионе тоже не объявили.
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По словам члена ВГА Владимира Рогова, в ночь на 30 июня российские войска решили нанести удар дронами «Герань» по военным целям Днепропетровского региона и подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.
Еще 25 июня украинские СМИ заявили о взрыве в городе Сумы на севере-востоке Украины. Днем ранее несколько хлопков прозвучали в Киеве и Харькове, а также в Кременчуге в Полтавской области. Глава столицы Украины Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в Харькове.
Кроме того, 22 июня стало известно о взрывах в трех областях Украины: Одесской, Кировоградской и Полтавской. При этом в Одесской области звуки хлопков появились из-за работы системы противовоздушной обороны.
Взрывы
Украина
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