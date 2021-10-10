Взрыв прогремел на месте сгоревшего склада боеприпасов в Казахстане

Неизвестный предмет взорвался на территории склада боеприпасов в Жамбылской области Казахстана, который сгорел в августе. На этот раз обошлось без пострадавших. О произошедшем сообщили на сайте Министерства обороны республики.

Поврежденный взрывоопасный элемент сработал на территории сгоревшего склада в поселке Сарыкемер. Это произошло около 07:20 по местному времени (04:20 по московскому). В момент взрыва людей рядом не было, работы не проводились. Дальнего разлета осколков не произошло, повреждений зданиям и строениям нанесено не было.

В Минобороны Казахстана не исключили повторения подобных случаев. Сейчас обстановка в районе стабильная. В дальнейшем на территории склада будут производить контролируемое уничтожение боеприпасов. Работы по очистке территории от взрывоопасных элементов продолжаются.

Пожар на складе инженерных боеприпасов воинской части в Жамбылской области Казахстана произошел 26 августа. Раздалось не менее 10 взрывов. Погибли 17 человек. На складе хранилось порядка 500 тонн тротила.