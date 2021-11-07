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    07 ноября 2021, 20:41

    Взрыв прогремел в кафе в казахстанском городе Актау

    В Казахстане в городе Актау произошел взрыв в двухэтажном кафе

    Ирэна Вороник

    В Казахстане в одном из микрорайонов города Актау прогремел взрыв в кафе. Информация об этом поступила спасателям в 22:25 по местному времени. В результате полностью разрушено двухэтажное здание, в котором располагалось заведение. Повреждены также припаркованные рядом машины.

    Пока никакой информации о пострадавших не поступало. В ДЧС Мангистауской области сообщили, что на месте работают 20 человек и шесть единиц техники. Неизвестно, что могло стать причиной взрыва, это предстоит выяснить сотрудникам полиции. Портал Liter.kz опубликовал данные, что в кафе «Плов центр» мог взорваться газовый баллон.

    Ранее СМИ сообщили о взрыве газового баллона в Анапе. Все произошло на борту прогулочного катера, когда судно стояло у причала. Погибших нет, травмы получили четыре человека. Информацию о случившемся подтвердили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, но подробностей о состоянии пострадавших не привели.