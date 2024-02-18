Мир 18 февраля 2024, 01:47 Взрыв прогремел в Харьковской области Украины Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харьковской области РИА «Новости»

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Взрыв прогремел в Харьковской области Украины. Об этом сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Общественное».

Больше никаких подробностей не приводится. В регионе звучит воздушная тревога.

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Ранее в центральной части Украины в городе Кировограде (украинское название Кропивницкий) прозвучали взрывы.

До этого глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил о серии взрывов в Харькове, призвав жителей не покидать укрытий. Воздушную тревогу в области не объявляли.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что военные госпитали и другие медицинские учреждения Харькова нуждаются в дополнительных местах в моргах. По его словам, нехватка мест связана с ростом потерь украинской армии не только на линии боевого соприкосновения, но и в самом городе.