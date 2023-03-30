Мир 30 марта 2023, 21:37 Взрыв прогремел в Харькове — СМИ «Страна.ua»: в Харькове произошел взрыв Соцсети

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Взрыв случился в городе Харькове на востоке Украины. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

Воздушную тревогу на территории Харьковской области не объявляли. Другие подробности происшествия пока не приводились.

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Сирены воздушной тревоги включили во всех регионах Украины 30 марта. Согласно данным официального портал по уведомлению населения, изначально сигнал об опасности ударов с воздуха прозвучал только в нескольких регионах страны.

Несколько дней назад взрывы прогремели на территории Киева и области. По словам мэра украинской столицы Виталий Кличко, взрывы произошли в двух районах города. На месте происшествий работали спецслужбы. Чуть позже стало известно, что после взрывов в Святошинском районе Киева загорелся магазин.

Также 24 марта взрывы услышали жители Кривого Рога. Дроны-камикадзе атаковали объект инфраструктуры, в результате на месте удара начался сильный пожар. Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что город атаковали при помощи дронов.