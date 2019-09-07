Взрыв прогремел в городе на Филиппинах. Видео

Более 15 человек пострадали при взрыве в аргентинском порту Подробнее

Местные жители услышали сильный хлопок утром 6 сентября. Взрыв произошел на стоянке недалеко от рынка и трассы. Момент произошедшего попал на видео, на опубликованных кадрах видно, что рядом с дорогой стоит большое количество мотоциклов. В какой-то момент происходит взрыв и место окутывает столб пыли.

Как отмечает агентство, среди раненых был сотрудник полиции, который регулировал движение рядом с рынком. Пока за произошедшее никто на себя ответственность не взял. Сейчас выясняются все обстоятельства и причины.