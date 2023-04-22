22 апреля 2023, 11:57
Взрыв прогремел в городе Черноморске Одесской области — СМИ
«Общественное»: в городе Черноморске Одесской области произошел взрыв
Взрыв прогремел утром в субботу, 22 апреля, в городе Черноморске Одесской области. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».
По его информации, в полиции сведения о взрыве подтвердили. Причины сейчас устанавливаются.
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Судя по данным ресурса оповещения населения Украины, сирены об опасности с воздуха в регионе не включались. При этом воздушная тревога ночью 22 апреля была объявлена в Сумской области. Там же был зафиксирован взрыв.
Взрывы произошли 19 апреля в подконтрольном Украине городе Запорожье, а также в Днепропетровской области. Подробностей не сообщалось.
Ранее в боях на территории Артемовска был ликвидирован активный участник Майдана и поджога Дома профсоюзов в Одессе Александр Станков, состоявший в националистической одесской ячейке «Свобода». В Артемовске он сражался в составе 3-й отдельной штурмовой бригады, сообщил Nation News.
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