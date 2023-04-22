Мир 22 апреля 2023, 11:57 Взрыв прогремел в городе Черноморске Одесской области — СМИ «Общественное»: в городе Черноморске Одесской области произошел взрыв

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Взрыв прогремел утром в субботу, 22 апреля, в городе Черноморске Одесской области. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

По его информации, в полиции сведения о взрыве подтвердили. Причины сейчас устанавливаются.

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Судя по данным ресурса оповещения населения Украины, сирены об опасности с воздуха в регионе не включались. При этом воздушная тревога ночью 22 апреля была объявлена в Сумской области. Там же был зафиксирован взрыв.

Взрывы произошли 19 апреля в подконтрольном Украине городе Запорожье, а также в Днепропетровской области. Подробностей не сообщалось.

Ранее в боях на территории Артемовска был ликвидирован активный участник Майдана и поджога Дома профсоюзов в Одессе Александр Станков, состоявший в националистической одесской ячейке «Свобода». В Артемовске он сражался в составе 3-й отдельной штурмовой бригады, сообщил Nation News.