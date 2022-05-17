В доме министра внутренних дел Туниса Тауфика Шарфеддина прогремел взрыв, пострадала его супруга. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в тунисской службе безопасности.

По предварительным данным, взрыв был вызван утечкой газа. Телеканал сообщает, что ранения супруги министра незначительные, она доставлена в больницу для оказания помощи. Сам глава МВД не пострадал.

Президент Туриса Каис Саид посетил министра и его супругу спустя несколько часов. Шарфеддин был назначен главой МВД после того, как к власти пришел Саид, у которого он был руководителем предвыборной кампании в 2019 году.

В начале года в Тунисе сменился посол от России. Президент РФ Владимир Путин назначил Александра Золотова чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Тунисской Республике. На этом посту он сменил Сергея Николаева.