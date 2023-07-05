05 июля 2023, 22:11
Взрыв прогремел в Днепропетровске — СМИ
«Страна.ua»: взрыв прогремел в Днепропетровске
Взрыв прогремел в городе Днепропетровске на Украине. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».
В Днепропетровской области с 21:44 объявлена воздушная тревога. Подробностей происшествия нет. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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Утром в среду, 5 июля, воздушная тревога была объявлена в восьми регионах Украины. Сирены звучали в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях, а также в части подконтрольных Украине Херсонской и Запорожской областей.
Под утро 5 июля взрывы прозвучали в Харькове и Харьковской области. Примерно за три часа до этого в городе и регионе произошла другая серия взрывов.
Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удары по зданию СБУ в Сумах. Эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, это произошло, потому что у ВСУ «не хватает качественных систем ПВО».
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