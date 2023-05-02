Мир 02 мая 2023, 00:36 Взрыв прогремел в Черниговской области на Украине — СМИ «Политика страны»: взрыв прозвучал в Черниговской области на Украине РИА «Новости»

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В черниговской области на Украине прогремел взрыв. Об этом сообщил местный Telegram-канал «Политика страны».

«Сообщают о взрыве в Черниговской области», — сказано в публикации.

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Также в Сумской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу. Согласно данным онлайн-карты Минцифры страны, сирены звучали в этих областях почти час — с 22:56 до 23:53 в Сумской области и с 23:12 до 23:53 в Черниговской.

В воскресенье, 30 апреля, сообщалось, что в Павлограде в Днепропетровской области прогремело несколько взрывов. На месте прилета начался крупный пожар. Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов со ссылкой на местных жителей рассказал, что в результате удара удалось взорвать склады с топливом и боеприпасами, которые ВСУ планировали использовать в предстоящем контрнаступлении. Также пострадала часть железной дороги.