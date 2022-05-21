Взрыв прогремел в аптеке около роддома в Шымкенте. Видео с места

Произошел взрыв около роддома в Шымкенте. Кадрами с места происшествия поделилось издание zakon.kz.

«Взрыв прогремел в Шымкенте, в районе роддома № 1. Пострадал рядом стоящий пятиэтажный жилой дом», — сообщили журналисты zakon.kz.

Представители местного департамента полиции сказали, что взрыв произошел в межбольничной аптеке.

Точные причины случившегося пока не выяснены, но по одной из версий, взорвался кислородный баллон. Сторож аптеки доставлен в больницу. О других жертвах и пострадавших пока не сообщается.

На кадрах видно, что с места взрыва валит темно-серый дым. Туда уже прибыл пожарный расчет. Также на месте взрыва работают спасательные службы.

Шымкент находится на юге Казахстана. Во время зимних массовых народных волнений в стране город попал в зону беспорядков. Всего от действий бунтующих действий тогда пострадали почти 400 бойцов национальной гвардии. Они получили ранения разной степени тяжести. Также было повреждено 90 единиц военной техники ведомства. Эти беспорядки вспыхнули 2 января из-за увеличения цен на сжиженный газ.