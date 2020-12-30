Взрыв прогремел в аэропорту Йемена в момент прибытия нового правительства. Видео

Мощный взрыв произошел в аэропорту Адена в Йемене. Он прогремел в тот момент, когда новое правительство выходило из самолета.

Телеканал Al Arabiya сообщил о большом количестве раненых и погибших. РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщило, что в результате взрыва погибли пять человек. При этом, по предварительной информации, никто из членов Йеменского правительства не пострадал.

Других подробностей случившегося пока нет. Причины взрыва, а также число пострадавших и погибших пока не установили.