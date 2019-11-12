Взрыв прогремел у ливанского посольства в Дамаске. Есть погибшие

Жертвами взрыва, прозвучавшего у посольства Ливана в Дамаске, по предварительной информации, стали два человека. Еще шесть получили ранения.

Агентство SANA написало, что «компетентные органы» начали расследование. Уточняется, что взорванное здание — это гражданское строение. Оно находится в самом центре столицы Сирии, в районе Эль-Мазза. Рядом располагаются Университет Дамаска и другие зарубежные посольства. Кто совершил атаку, пока не известно.

Также 12 ноября стало известно, что сирийские вооруженные силы ударили по вражеской цели в небе над населенным пунктом Дарайя. Он находится в пригороде Дамаска. Об этом сообщило агентство Reuters. О какой именно цели идет речь и удалось ли ее поразить, неизвестно.