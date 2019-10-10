Взрыв прогремел рядом с аэропортом в Австрии

Сильный взрыв прозвучал неподалеку от аэропорта в городе Линц в Австрии. По предварительным данным, девять человек пострадали. Двое получили тяжелые ранения.

Как сообщила австрийская телерадиокомпания NTV, все случилось в здании мусороперерабатывающего завода в городе Хершинг (земля Верхняя Австрия) близ Линца. После взрыва начался пожар. По последним данным, еще трое получили легкие ранения. На место ЧП прибыли 250 пожарных. Они пытаются спасти цехи по переработки отходов. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.