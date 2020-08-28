Взрыв прогремел на заводе в Одессе. Видео

Ночью на Одесском нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв. Погибших и пострадавших нет.

В украинском микрорайоне Шкодова Гора на территории нефтеперерабатывающего завода ночью прогремел взрыв. Жители рассказали изданию «Думская», что в полночь в районе завода отключилось электричество и прогремел взрыв. Очевидцам удалось заснять пожар. На кадрах видно несколько вспышек.

Во время спасательной операции пожарными была перекрыта дорога в районе предприятия. По данным местной полиции, взорвалась трансформаторная подстанция на территории завода. После взрыва огонь перекинулся на сухую траву.

Причины взрыва пока не известны. Через несколько часов пожарным удалось полностью потушить огонь, выпустить дым и охладить помещение. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.