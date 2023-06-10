Мир 10 июня 2023, 10:28 Взрыв прогремел на заводе по производству ракет в Анкаре, есть погибшие Ihlas: есть погибшие после взрыва и пожара на фабрике по производству ракет в Анкаре РИА «Новости»

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Люди погибли при пожаре, который произошел недалеко от Анкары на фабрике по производству ракет и боезарядов. Она принадлежит оборонному машиностроительно-химическому предприятию МКЕ, сообщило агентство Ihlas.

Предприятие находится в предместьях столицы в районе Эльмадаг, далеко от жилых районов. Очевидцы рассказали, что слышали взрыв. По данным агентства, взрыв унес жизни нескольких человек.

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Источник в спасательных службах уточнил, что не менее пяти человек находятся под завалами после взрыва, на месте работают спасатели и медики.

«На заводе есть раненые. Некоторые из них — в тяжелом состоянии. Продолжаются спасательные работы по поиску пяти человек <…> под завалами», — уточнило агентство.

Местом взрыва назвали производственный цех. Пожарные смогли взять возгорание под контроль. О причинах пожара информация не поступала.