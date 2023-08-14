14 августа 2023, 13:32
Взрыв прогремел на верфи в Турции
Milliyet: на верфи Тузлы в Стамбуле произошел взрыв, погиб один человек
Мощный взрыв прозвучал на судостроительной верфи Тузлы в Стамбуле. Об этом сообщила газета Milliyet.
По данным источника, в момент ЧП двое рабочих находились в отсеке для отходов судна. Один из них получил травмы, а другой погиб.
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На место происшествия прибыли экстренные службы, медицинские бригады и полицейские. Пострадавшего отправили в больницу.
По предварительной информации, взрыв произошел в результате сжатия газов в хранилище отходов одного из кораблей во время инженерных работ. Более подробные данные уточняются. Газета Sabah уточнила, что Тузла находится в 50 километрах от Стамбула.
Неделю назад сильный взрыв произошел на сельскохозяйственном складе в порту в провинции Коджаэли. В результате пострадали 10 человек. Губернатор муниципалитета Седдар Явуз заявлял, что предварительной причиной взрыва стало образование зерновой пыли.
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