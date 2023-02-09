Мир 09 февраля 2023, 17:32 Взрыв прогремел на территории бывшего завода в Киеве Мэр Киева Кличко сообщил о взрыве на территории бывшего городского завода

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На территории бывшего киевского завода прогремел взрыв. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале.

«В Дарницком районе столицы прозвучал взрыв на территории бывшего завода», — сказал он.

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Киевский градоначальник предположил, что под обломками здания могут быть люди. Эти данные пока не подтверждены. Оперативные службы украинской столицы выехали на место происшествия. Информация о случившемся уточняется.

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Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог, сигналы об опасности в Киеве не звучали уже больше суток.

Днем в четверг, 9 февраля, украинские СМИ сообщали о взрывах в Харьковской области. Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Олег Синегубов рассказал, что в регионе ведутся активные обстрелы приграничных населенных пунктов из минометов и артиллерии.

По его словам, по Купянску ударили около 09:00 по местному времени. Спустя время подобная история произошла в Харьковском и Богодуховском районах. Также под удар попали еще несколько населенных пунктов. Пострадавших в ходе атак нет.