09 февраля 2023, 17:32
Взрыв прогремел на территории бывшего завода в Киеве
Мэр Киева Кличко сообщил о взрыве на территории бывшего городского завода
На территории бывшего киевского завода прогремел взрыв. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале.
«В Дарницком районе столицы прозвучал взрыв на территории бывшего завода», — сказал он.
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Киевский градоначальник предположил, что под обломками здания могут быть люди. Эти данные пока не подтверждены. Оперативные службы украинской столицы выехали на место происшествия. Информация о случившемся уточняется.
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Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог, сигналы об опасности в Киеве не звучали уже больше суток.
Днем в четверг, 9 февраля, украинские СМИ сообщали о взрывах в Харьковской области. Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Олег Синегубов рассказал, что в регионе ведутся активные обстрелы приграничных населенных пунктов из минометов и артиллерии.
По его словам, по Купянску ударили около 09:00 по местному времени. Спустя время подобная история произошла в Харьковском и Богодуховском районах. Также под удар попали еще несколько населенных пунктов. Пострадавших в ходе атак нет.
Взрывы
Виталий Кличко
Киев
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