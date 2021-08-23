Взрыв прогремел на платформе Pemex в Мексиканском заливе

Взрыв произошел на нефтедобывающей платформе компании Pemex в Мексиканском заливе. После взрыва на платформе случился пожар, сообщили местные СМИ со ссылкой на источники.

«Неофициальные источники сообщают о взрыве платформы Ku-Alpha в нефтеносном районе Кампече. Сообщается, что инцидент произошел в центре распределения газа и нефти на другие нефтяные объекты», — написало издание Codigo Veracruz.

В сообщении уточнили, что пока информации о жертвах и пострадавших не было. Официального подтверждения данных о взрыве от мексиканской компании Pemex пока не поступало. При этом очевидцы уже делятся кадрами пожара в соцсетях.

На этом видео засняли густой черный дым, поднимающийся от морской платформы.

На этих снимках виден не только дым, но и само пламя.

Морская платформа Ku-Alpha работает в составе крупного комплекса Ku Maloob Zaap. Месторождение является одним из самых крупных в Мексике. Там добывают порядка 640 тысяч баррелей нефти в сутки. При этом общие запасы оцениваются в 4,9 миллиарда баррелей.