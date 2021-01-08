Взрыв прогремел на парковке ковидного госпиталя в Неаполе. Там образовалась огромная воронка

Мощный взрыв прогремел на автомобильной стоянке у больницы, где лечат больных COVID-19, в Неаполе. На месте взрыва образовалась огромная воронка.

Как сообщил Telegram-канал RT, площадь воронки около двух тысяч квадратных метров. В провал упало несколько машин.

Информации о погибших и пострадавших пока нет. Сейчас итальянские спасатели устраняют последствия ЧП, а сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину взрыва. Подробности случившегося выясняют.

По данным газеты La Repubblica, глубина воронки достигает 20 метров. Больницу временно закроют, так как в ближайшее время возможны перебои с горячей водой и электричеством. Как сообщает издание, это техногенный взрыв. Никаких предпосылок считать, что это дело рук злоумышленников, нет, пишет La Repubblica.