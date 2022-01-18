Взрыв прогремел на юге-востоке Турции. Видео

В юго-восточной части Турции прогремел мощный взрыв. По данным СМИ, после него начался пожар. Проезд по близлежащей трассе из-за случившегося перекрыли.

Взорвался нефтепровод в городе Кахраманмарас, сообщил телеканал A Haber. Сведений о погибших и пострадавших нет.

Местные власти предупредили о возможности распространения огня на жилые кварталы. Пламя уже охватило шоссе Кахраманмараш — Газиантеп. В район ЧП направили пожарные расчеты и машины скорой помощи. Трассу перекрыли для движения в обе стороны. Причина произошедшего неизвестна.

Государственный оператор трубопровода Botaş заявил, что перекрыл поток нефти по нефтепроводу на участке Киркук — Джейхан после взрыва.

Накануне два взрыва прогремели в центре Багдада — возле банка «Джихан» на площади Аль-Ватик и недалеко от Национального театра и магазинных складов с алкоголем.