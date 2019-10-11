Взрыв прогремел на иранском танкере с нефтью

На иранском танкере Sanitized в Красном море прогремел взрыв. По данным местных СМИ, произошла утечка топлива.

Агентство ISNA со ссылкой на источники сообщило, что взрыв произошел, когда судно находилось неподалеку от портового города Джидда в Саудовской Аравии. Повреждены два основных отсека с нефтью.

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В Национальной нефтяной корпорации, которой принадлежит судно, рассказали телеканалу Press TV, что на танкере произошли два взрыва — с интервалом примерно в 20 минут (05:00 и 05:20 по местному времени, совпадает с московским). Взрывы, как предполагают в компании, произошли вследствие ракетных атак.

Экипаж танкера находится в безопасности. По предварительным данным, никто не пострадал. Танкер «в настоящий момент находится в стабильном положении», передает телеканал.

Иранские правоохранители расследуют происшествие. Не исключается версия о теракте.

В Associated Press заявили, что этот взрыв может привести к еще большему обострению отношений между США и Ираном. До этого США утверждали, что в последние месяцы Иран атаковал нефтяные танкеры возле Ормузского пролива. Тегеран обвинения отрицает.