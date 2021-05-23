Взрыв прогремел на химическом заводе в Иране

Взрыв прогремел на заводе по производству химикатов и фейерверков в провинции Исфахан в Иране. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как минимум девять человек пострадали, они попали в больницу.

Причина взрыва на химическом заводе расследуется, заявил пресс-секретарь местного центра неотложной медицинской помощи Аббаса Абеди. Об этом сообщило информационное агентство Mehr. Масштаб происшествия не уточняется.

Ранее один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва на ремонтном заводе в Байсэ на юге Китая. Причиной ЧП мог стать реагент теплового расширения, который использовался при ремонте дороги.