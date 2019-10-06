Взрыв прогремел на фестивале пива в США. Видео

Взрыв прогремел, когда пожарный расчет спустился в подземное помещение, где стоял загоревшийся трансформатор. В результате ранения получили двое пожарных и двое гражданских.

Посетителей фестиваля решили эвакуировать.

Причины происшествия пока не уточняются. Очевидцы рассказали телеканалу KTLA, что взрыв был не один. Они говорят о серии из трех сильных хлопков, которые прогремели один за другим.