Взрыв прогремел на фестивале пива в США. Видео
Взрыв трансформатора случился на фестивале пива «Октоберфест» в американском городе Хантингтон-Бич. Пострадали четыре человек, передает телеканал NBC.
Взрыв прогремел, когда пожарный расчет спустился в подземное помещение, где стоял загоревшийся трансформатор. В результате ранения получили двое пожарных и двое гражданских.
Посетителей фестиваля решили эвакуировать.
Причины происшествия пока не уточняются. Очевидцы рассказали телеканалу KTLA, что взрыв был не один. Они говорят о серии из трех сильных хлопков, которые прогремели один за другим.