Взрыв прогремел на фабрике с ракетным топливом под Белградом

На фабрике по производству топлива для ракет, разгоняющих градовые облака, под Белградом прогремел мощный взрыв. Как сообщил сербский сайт «Вечерне новости», два человека погибли, 15 получили ранения различной степени тяжести.

По данным сайта, ЧП произошло в поселке Лештане в районе Бубань-Поток под Белградом. По предварительным данным, в момент взрыва на территории фабрики находились около 100 рабочих. Экстренные службы сейчас выясняют информацию о судьбе сотрудников предприятия.

В сообщении сайта говорится, что после взрыва на парковке перед фабрикой начался пожар — загорелось несколько автомобилей.

В Сети разошлись видеозаписи с места происшествия. На кадрах видно, что в небо после взрыва валит густой белый дым, который видно издалека. Информации о причине произошедшего пока нет. Как пишет «Вечерне новости», на этой фабрике производят топливо для ракет, которыми гоняют облака.