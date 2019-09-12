  • Взрыв предотвратили на железной дороге в ДНР

    12 сентября 2019, 12:34

    Наза Салех Захи

    Самодельное взрывное устройство нашли в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике. Оно находилось под железной дорогой.

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    Как сообщили в пресс-службе Министерства госбезопасности (МГБ), взрывчатка находилась недалеко от станции Мушкетово. Там сотрудники МГБ искали признаки диверсии со стороны силовиков с Украины.

    В ведомстве считают, что взрывчатка должна была разорваться в момент, когда поезда проходили по этому участку путей.

    От взрыва состав мог был сойти с путей, а сама дорога — разрушиться. Специалисты обезвредили устройство и отправили его на экспертизу. Из-за произошедшего может быть возбуждено уголовное дело, отметили в министерстве.

    Самопровозглашенные республики не раз говорили, что Киев устраивает диверсии, несмотря на Минские соглашения. Таким образом Украина, по их мнению, способствует усилению напряженности в регионе.

    Также МГБ заявило, что такие действия украинских военных противоречат «общечеловеческой морали и направлены в первую очередь на устрашение мирного населения и дестабилизацию общественной обстановки в республике».