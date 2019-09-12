Взрыв предотвратили на железной дороге в ДНР

Самодельное взрывное устройство нашли в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике. Оно находилось под железной дорогой.

Мужчина подорвался на взрывоопасном предмете в ЛНР Подробнее

Как сообщили в пресс-службе Министерства госбезопасности (МГБ), взрывчатка находилась недалеко от станции Мушкетово. Там сотрудники МГБ искали признаки диверсии со стороны силовиков с Украины.

В ведомстве считают, что взрывчатка должна была разорваться в момент, когда поезда проходили по этому участку путей.

От взрыва состав мог был сойти с путей, а сама дорога — разрушиться. Специалисты обезвредили устройство и отправили его на экспертизу. Из-за произошедшего может быть возбуждено уголовное дело, отметили в министерстве.

Самопровозглашенные республики не раз говорили, что Киев устраивает диверсии, несмотря на Минские соглашения. Таким образом Украина, по их мнению, способствует усилению напряженности в регионе.

Также МГБ заявило, что такие действия украинских военных противоречат «общечеловеческой морали и направлены в первую очередь на устрашение мирного населения и дестабилизацию общественной обстановки в республике».