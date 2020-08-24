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    24 августа 2020, 05:50

    Взрыв под Дамаском лишил Сирию электричества

    Александра Ломейко

    В районе Дамаска взорвался газопровод. Из-за этого во всей Сирии произошло отключение электричества. Власти допускают вероятность теракта.
    Взрыв под Дамаском лишил Сирию электричества

    Взрыв на Арабском газопроводе прогремел между районами Думайра и Адры, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сирийское государственное телевидение. Министр электроэнергии страны Зухейра Харбутли подчеркнул, что света нет на всей территории республики.

    В министерстве нефти и минеральных ресурсов напомнили, что взорвавшаяся магистраль снабжает топливом южный регион страны. Глава ведомства Али Ганем не стал исключать из причин произошедшего террористический акт.

    Из-за взрыва пострадали три станции. Сейчас специалисты восстанавливают неисправности и подачи электроснабжения.

    Новости SMI.FM