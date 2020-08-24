Взрыв под Дамаском лишил Сирию электричества

В районе Дамаска взорвался газопровод. Из-за этого во всей Сирии произошло отключение электричества. Власти допускают вероятность теракта.

Взрыв на Арабском газопроводе прогремел между районами Думайра и Адры, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сирийское государственное телевидение. Министр электроэнергии страны Зухейра Харбутли подчеркнул, что света нет на всей территории республики.

В министерстве нефти и минеральных ресурсов напомнили, что взорвавшаяся магистраль снабжает топливом южный регион страны. Глава ведомства Али Ганем не стал исключать из причин произошедшего террористический акт.

Из-за взрыва пострадали три станции. Сейчас специалисты восстанавливают неисправности и подачи электроснабжения.