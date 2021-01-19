Взрыв на золотоносной шахте заблокировал китайских горняков в подземелье. Они не могут выбраться больше недели

В данный момент на месте работают несколько сотен спасателей. Через аварийные скважины они передали рабочим бутылки с водой и питательными растворами, лекарства, теплоизоляционные одеяла и влажные салфетки.

Специалисты изучают возможность расширить каналы, чтобы достать застрявших под землей рабочих. Из 10 скважин для спасения людей можно использовать только две, но обе они заброшены.

Спасатели объяснили, что на глубине 350 метров ствол засорен. Кроме того, через них проходят трубопроводы для подачи воздуха и кабели электропитания. Узкое пространство в скважине пока не позволяет расширить ее достаточно, чтобы достать рабочих.

Руководителей компании, которым принадлежит рудник задержали, когда выяснилось, что они более суток скрывали информацию о происшествии.