Взрыв на украинском «Ривнеазоте» окрасил небо в оранжевый. Видео

На территории ЧАО «Ривнеазот» произошла разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты. В результате случился разовый выброс нитрозных газов. В воздух попало незначительное количество вещества.

Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании.

«Последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидированы собственными силами. Жертв и пострадавших нет», — уточнили там.

На предприятии добавили, что показатели качества воздуха находятся в пределах допустимых норм. никакой угрозы для населения или природы нет. «Ривнеазот» продолжил работать в штатном режиме.

«Чрезвычайная ситуация не повлияла на работу производственных цехов, и дальнейшие отгрузки продукции идут согласно заключенным контрактам», — отметили в пресс-службе.

Ранее местные СМИ сообщили, что на территории предприятия произошел взрыв. В социальных сетях стали появляться фото и видео с места происшествия. По словам местных жителей, произошел выброс азотной кислоты. На кадрах видно, что в небе появилось желто-оранжевое облако.

ЧАО «Ривнеазот» — одно из крупнейших предприятий Украины, которое занимается производством минеральных азотных удобрений, технического кислорода, сухого льда и жидкой углекислоты.