Мир 25 марта 2023, 10:14 Взрыв на шоколадной фабрике в Пенсильвании попал на видео. Названо число жертв AP: при взрыве шоколадной фабрики в Пенсильвании погибли два человека

Читать 360tv в

Да человека погибли в результате взрыва на шоколадной фабрике компании R.M. Palmer Company в американском городе Уэст-Рединг, штат Пенсильвания. Еще девять числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на данные местных властей. В Сети появились жуткие кадры взрыва.

Известно также о восьми госпитализированных, однако точное количество пострадавших не сообщается. Состояние двух человек медики оценили как удовлетворительное, пятерых решили отпустить домой после оказания медпомощи. Еще одного пациента впоследствии перевели в другое медучреждение, о его состоянии подробностей нет.

Реклама

Причина взрыва расследуется.

Информация о происшествии появилась несколько часов назад. По словам очевидцев, взрыв был настолько сильным, что сдвинул ближайшее здание на четыре фута. Последовали пожар и обрушение здания. Пострадал расположенный рядом многоквартирный дом.

Фабрика работала с 1948 года. В штаб-квартире в Уэст-Рединге трудились 850 человек.