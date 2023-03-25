25 марта 2023, 10:14
Взрыв на шоколадной фабрике в Пенсильвании попал на видео. Названо число жертв
AP: при взрыве шоколадной фабрики в Пенсильвании погибли два человека
Да человека погибли в результате взрыва на шоколадной фабрике компании R.M. Palmer Company в американском городе Уэст-Рединг, штат Пенсильвания. Еще девять числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на данные местных властей. В Сети появились жуткие кадры взрыва.
Известно также о восьми госпитализированных, однако точное количество пострадавших не сообщается. Состояние двух человек медики оценили как удовлетворительное, пятерых решили отпустить домой после оказания медпомощи. Еще одного пациента впоследствии перевели в другое медучреждение, о его состоянии подробностей нет.
Реклама
Причина взрыва расследуется.
Информация о происшествии появилась несколько часов назад. По словам очевидцев, взрыв был настолько сильным, что сдвинул ближайшее здание на четыре фута. Последовали пожар и обрушение здания. Пострадал расположенный рядом многоквартирный дом.
Фабрика работала с 1948 года. В штаб-квартире в Уэст-Рединге трудились 850 человек.
США
Взрывы
Видео
Реклама
Реклама