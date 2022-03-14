Взрыв на нефтепроводе прогремел в Нигерии

Взрыв нефтепроводе, которым управляет итальянская компания Eni, произошел в Нигерии. Об этом написало издание Africa.cgtn.com.

По мнению специалистов, инцидент может сократить производство на 25 000 баррелей в сутки.

Аналогичный взрыв, произошедший 28 февраля на переливной станции Obama, привел к снижению производства на пять тысяч баррелей в день. Не исключено, что взрывы связаны с умышленной диверсией.

Национальное агентство по обнаружению и реагированию на разливы нефти (NOSDRA) подтвердило, что расследует оба случая взрывов.

Председатель местного Объединенного союза рыболовов Ноэль Иконикумо пожаловался, что разлив нефти вредит рыболовным сетям, так как ее запах отпугивает рыбу.

В середине января в Турции произошел взрыв на нефтепроводе в юго-восточной части Турции, причина произошедшего осталась неизвестной.