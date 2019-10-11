Взрыв на иранском танкере назвали нападением
Сейчас власти исламской республики выясняют, кто мог атаковать танкер. Как стало известно RT, экипаж судна не пострадал. Однако были повреждены два резервуара с нефтью, часть которой вылилась в море.
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«Проверка, проведенная национальной танкерной компанией Ирана, показывает, что иранский танкер… был атакован два раза с разницей примерно в 30 минут и получил повреждения», — сообщил Мусави.
Местные СМИ утверждают, что речь идет о танкере Sabity, который подвергся ракетному удару.
Министерство иностранных дел России предположило, что инцидент усилит «и без того излишнюю» напряженность в регионе. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов счел нападение на танкер продолжением антииранской кампании в регионе Персидского залива, и выразил свои опасения в связи с эскалацией конфликта.
МИД Китая призвал все страны проявить сдержанность.
«Мы обратили внимание на соответствующие сообщения. В настоящее время ситуация в районе Персидского залива остаётся сложной и чувствительной, надеемся, что все стороны смогут проявить сдержанность», — сказал официальный представитель ведомства Гэн Шуан.