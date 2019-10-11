Взрыв на иранском танкере назвали нападением

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что взрыв на танкере в Красном море стал результатом нападения. Он уверен, что по судну было нанесено два удара.

Сейчас власти исламской республики выясняют, кто мог атаковать танкер. Как стало известно RT, экипаж судна не пострадал. Однако были повреждены два резервуара с нефтью, часть которой вылилась в море.

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«Проверка, проведенная национальной танкерной компанией Ирана, показывает, что иранский танкер… был атакован два раза с разницей примерно в 30 минут и получил повреждения», — сообщил Мусави.

Местные СМИ утверждают, что речь идет о танкере Sabity, который подвергся ракетному удару.

Министерство иностранных дел России предположило, что инцидент усилит «и без того излишнюю» напряженность в регионе. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов счел нападение на танкер продолжением антииранской кампании в регионе Персидского залива, и выразил свои опасения в связи с эскалацией конфликта.

МИД Китая призвал все страны проявить сдержанность.

«Мы обратили внимание на соответствующие сообщения. В настоящее время ситуация в районе Персидского залива остаётся сложной и чувствительной, надеемся, что все стороны смогут проявить сдержанность», — сказал официальный представитель ведомства Гэн Шуан.