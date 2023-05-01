Мир 01 мая 2023, 15:29 Взрыв на химзаводе в Китае унес жизни пяти человек Пять человек погибли при взрыве на химзаводе Sinochem на востоке Китая Pixabay

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На заводе по производству раствора перекиси водорода корпорации Sinochem в провинции Шаньдун на востоке Китая произошел взрыв, сообщило издание Today. В результате ЧП погибли пять человек, еще один получил травмы.

По информации издания, взрыв случился утром 1 мая на предприятии по производству перекиси водорода, принадлежащем компании Luxi Chemical в городе Ляочэн. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Медики оказали помощь пострадавшему, а спасатели начали эвакуировать сотрудников завода.

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Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. После проведения экспертиз пожарные установят причины взрыва.

Осенью прошлого года на заводе в китайской провинции Хэнань загорелся завод. Спасатели обнаружили тела 36 погибших рабочих, двое сотрудников предприятия пропали без вести, ранения получили еще два человека. Огонь тушили несколько часов, к ликвидации пожара привлекли более 60 специалистов. В апреле возгорание случилось на предприятии в уезде Уи. Там в результате ЧП погибли 11 человек.