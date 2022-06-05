Взрыв на химзаводе в Индии унес жизни 12 человек

При взрыве котла на химическом заводе в округе Хапур индийского штата Уттар-Прадеш погибли 12 человек, сообщили в агентстве Press Trust of India. Пострадал 21 человек.

«Число погибших в результате взрыва на заводе в Хапуре достигло 12, пострадал 21 человек», — говорится в сообщении.

О взрыве на химзаводе ранее сообщило агентство ANI. Получившие травмы люди госпитализированы. Судебно-медицинская команда выясняет причины случившегося. Официальные лица Индии принесли соболезнования семьям погибших сотрудников. Глава штата поручил должностным лицам оказать помощь родственникам погибших работников.