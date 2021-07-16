Взрыв на газопроводе в Донецке назвали терактом

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (LYH) Денис Пушилин заявил, что взрыв на газовой магистрали в Донецке был терактом. По его словам, этот факт был установлен в результате следственных действий, проведенных спецслужбами.

Его видеообращение было опубликовано в Telegram-канале «Репортер Руденко».

«Сегодня в одном из густонаселенных районов Донецка произошел взрыв на газопроводе. По предварительным результатам расследования, можно сделать выводы: совершен террористический акт, намеренная диверсия со стороны вооруженных формирований Украины», — сказал Пушилин.

По его данным, без газоснабжения остались более тысячи человек. Он призвал страны-гаранты — Францию, Германию и Россию — зафиксировать использование запрещенных методов ведения войны.

Взрыв на газопроводе среднего давления в Буденновском районе Донецка прогремел в 14:30. Сразу же начался пожар, в эпицентре образовалась воронка.

Паблик «Типичный Донецк» сообщил, что пожар полностью ликвидирован, погибших и пострадавших нет. В результате взрыва газопровода в Буденновском районе без газа остались 126 домов, в том числе, 14 многоквартирных. Газопровод будет восстановлен в течение суток.

Власти непризнанных республик 2 июля сообщили, что Украина обстреляла территории ДНР из минометов и тяжелых артиллерийских орудий.