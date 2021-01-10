Взрыв на газопроводе под Полтавой не повлиял на транзит в ЕС — оператор
Согласно оперативной информации, произошла разгерметизация газопровода, пишет «Интерфакс». Жертв и пострадавших при инциденте нет.
На месте происшествия работают ремонтные бригады, сейчас авария локализована.
ОГТСУ делает все необходимое, чтобы восстановить стабильное снабжение газом потребителей обходным способом, отметил оператор. В заявлении ОГТСУ также сказано, что угрозы для обеспечения газом для прилегающих населенных пунктов нет.
Об инциденте уже осведомлены Нацполиция, ГСЧС и СБУ. Расследование установит вероятные причины аварийной ситуации.
Взрыв на участке газопровода около села Калайдинцы прогремел в субботу, 9 января. Видео с места событий появилось в Telegram-каналах. В пресс-службе обслуживающей организации уточнили, что прорыв произошел на магистральном газопроводе, который обслуживает «Укртрансгаз». Жителей предупредили о вероятных аварийных отключениях. Организация вывела для ликвидации ЧП все свои аварийные службы.