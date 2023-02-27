Мир 27 февраля 2023, 16:53 Взрыв на газопроводах вызвал загрязнение Балтики ядовитыми веществами DR: диверсия на «Северных потоках» вызвала загрязнение Балтийского моря Danish Defence

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Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в сентябре 2022 года вызвали сильное загрязнение Балтийского моря ядовитыми веществами. Об этом со ссылкой на исследование польских, немецких и датских ученых сообщило издание DR.

«Вырвавшаяся из поврежденного газопровода струя газа разнесла по акватории Балтийского моря донные отложения, распространив их по акватории объемом 11 кубических километров. Это серьезно навредило морской фауне и флоре», — отметили авторы статьи.

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Глубина дна в Борнхольмской впадине достигает до 100 метров. В песке и иле за последние десятилетия скопилось множество органических загрязнителей и тяжелых металлов, которые потревожил взрыв.

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«Какой негативный эффект мы получим, покажет только время. Не исключаю, что мне придется показывать детям мертвое море. Ощущение жизни дают растения и животные, но их поставили под угрозу исчезновения», — добавил сотрудник Орхусского университета Ханс Сандерсон.

Ранее независимый журналист Сеймур Херш заявил, что к взрывам на «Северных потоках» причастны США.