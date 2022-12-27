Мир 27 декабря 2022, 18:16 Взрыв морской мины в Николаевской области попал на видео Начальник полиции Николаевской области Шайхет показал на видео момент взрыва морской мины

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Момент взрыва морской мины в Николаевской области попал на видео. Кадры опубликовал в своем Telegram-канале начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

По его данным, полицейские нашли мину в селе Коблево сегодня. Из-за шторма ее прибило к берегу и она взорвалась. Пострадавших нет.

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«Таких опасных предметов очень много, поэтому будьте бдительны и не подвергайте себя и своих близких опасности», — обратился Шайхет к местным жителям.

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Он попросил их при обнаружении взрывчатки или другого опасного предмета сразу звонить в экстренные службы.

Ранее, 17 декабря, также стало известно, что на морской берег в том же регионе выбросило якорную мину.

А в середине декабря украинские СМИ писали, что другая мина, обнаруженная в Николаевской области, взорвалась в руках 26-летнего парня. Он додумался принести две противопехотные мины домой и демонстрировал их знакомому. В результате хозяин дома погиб на месте, а его 33-летний товарищ получил многочисленные травмы.