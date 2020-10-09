Взрыв мазута вызвал сильный пожар в Бейруте

Пострадавших и тела погибших доставили в больницу, уточнил каналу OTV генеральный секретарь Ливанского Красного Креста Джордж Киттана. По данным РИА «Новости», ранения получили 50 человек.

После взрыва произошел сильный пожар, рассказал ТАСС один из очевидцев. По данным агентства, жителей ближайших домов эвакуируют военнослужащие ливанской армии и волонтеры. Пожарные тушат пламя.

Очевидцы публикуют в соцсетях кадры с места событий. На них видны разрушения и работа пожарных.

4 августа в порту Бейрута взорвались 2750 тонн аммиачной селитры, хранившейся там с 2013 года. В результате 193 человека погибли, свыше 300 тысяч жителей остались без жилья.