Взрыв машины в Нэшвилле попал на видео

Появилось видео с моментом взрыва автомобиля в Нэшвилле. По последним данным, три человека пострадали.

По данным Telegram-канала LIFE SHOT, полицейские приехали на место происшествия после сообщения о перестрелке. В результате они обнаружили лишь трейлер, из которого по громкоговорителю предупреждали, что через 15 минут машина взорвется. Правоохранители оцепили квартал и начали эвакуировать местное население.

Через обозначенное время произошел мощный взрыв фургона. По предварительным данным, в машине был человек.

В результате пострадало около 40 зданий, есть информация о трех людях, получивших травмы. Полиция совместно с ФБР расследует этот инцидент. В городе начались проблемы со связью.

По данным РИА ФАН, на месте взрыва фургона обнаружили останки, которые могут принадлежать человеку. Полицейские ведут расследование, в ходе которого найденные фрагменты тканей будут изучены. Об этом заявил глава полицейского управления города Джон Дрейк.