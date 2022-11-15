Мир 15 ноября 2022, 20:17 Взрыв ядерной бомбы в Европе не навредит США — американский министр Майоркас Американский министр Майоркас: ядерный взрыв в Европе не причинит вреда США Luke Jernejcic/Unsplash / Unsplash

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Возможный взрыв ядерной бомбы в Европе не причинит вреда здоровью жителей США, заявил министр внутренней безопасности Штатов Алехандро Майоркас. По его словам, вероятность радиационной атаки в Соединенных Штатах крайне низка, сообщил ТАСС.

Майоркас выступил с докладом перед конгрессом. Он напомнил, что США обеспокоены «бряцанием ядерным оружием» со стороны России, но в целом стране беспокоиться не о чем.

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«Мы не считаем, что ядерный взрыв в Европе будет иметь какие-либо прямые последствия для здоровья населения страны», — заявил министр внутренней безопасности.

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