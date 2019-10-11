Взрыв иранского танкера в Красном море обострит ситуацию в Персидском заливе

Взрыв прогремел на иранском танкере с нефтью Подробнее

Эксперт поделился мнением, что независимо от того, кто является виновником взрыва, происшествие заставит Иран повысить боеготовность армии и усилить меры безопасности внутри страны.

«Инцидент со взрывом — это продолжение обострения ситуации в районе Персидского залива… Это дело компетентных органов — был это взрыв, или действия террористической группы, или ракетный удар, или атака с помощью дронов. Этот инцидент обострит ситуацию», — пояснил Долгов.

Также, по его мнению, в ближайшем будущем в Персидском заливе не исключены и новые подобные события.