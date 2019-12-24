Взрыв и пожар произошли в отеле в Нью-Гемпшире

В отеле Element Hotel гостиничной сети Marriott в американском Лебаноне (Нью-Гемпшир) около 05:15 местного времени (13:15 мск) произошел взрыв на техническом этаже пятиэтажного здания. Затем произошло возгорание.

Местный телеканал WCAX сообщил, что были травмированы десять человек, постояльцы отеля и двое пожарных. Из 120 номеров были эвакуированы и расселены по другим гостиницам 75 человек.

В экстренных службах каналу сообщили, что, учитывая мощность взрыва, просто удивительно, что почти никто не пострадал.

Начальник пожарной охраны Лебанона Крис Кристопулос сообщил, что зданию нанесен значительный ущерб, поврежден лифт и разрушена стена на пятом этаже. Отель сейчас закрыт. Полиция не рассматривает криминальную версию пожара.