Взрыв газопровода в Сирии назвали терактом

Власти Сирии признали терактом взрыв на газопроводе на юге страны. Он привел к отключению света на всей территории страны.

«После оценки ситуации было установлено, что взрыв, произошедший на газопроводе между районами Адра и Думейр, был вызван террористическим актом», — сообщил заявил министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганим. Его слова со ссылкой на сирийские СМИ приводит ТАСС.

В сети уже опубликовали кадры взрыва на газопроводе. Он произошел между районами Думайра и Адры. Электроэнергию уже удалось вернуть на некоторые жизненно важные объекты. Специалисты подключили к работе и перезапустили все электростанции страны. В жилые районы городов Сирии подачу света пока восстанавливают, но, по словам министра нефти и минеральных ресурсов, это удастся сделать уже в ближайшее время.

Информации о пострадавших и погибших в результате взрыва пока нет. На месте работают сотрудники экстренных служб, пожар еще не удалось потушить.