13 января 2023, 21:53
Взрыв газопровода произошел в Литве, огонь поднялся на 50 метров
LRT: на магистральном газопроводе в Пасвальском районе на севере Литвы произошел взрыв
На линии магистрального газопровода в Пасвальском районе на севере Литвы произошел взрыв. Об этом в эфире радио LRT сообщил директор районной администрации Повилас Бальчюнас.
«Огонь после взрыва взмылся на высоту 50 метров. По предварительной информации, пострадавших нет», — сказал он.
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Подачу газа по поврежденному газопроводу перекрыли.
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Чиновник также сообщил, что экстренные службы эвакуируют жителей одной из близлежащих деревень. Людей развозят на автобусах в несколько школ.
Бальчюнас рассказал, что на этом участке рядом проложены две линии газопровода. Они обеспечиваю газом северную часть Литвы, а также направляют газ в Латвию. Повреждена лишь одна линия.
Предварительно, возгорание уже локализовали. Теперь специалисты установят причины ЧП.
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