Мир 13 января 2023, 21:53 Взрыв газопровода произошел в Литве, огонь поднялся на 50 метров LRT: на магистральном газопроводе в Пасвальском районе на севере Литвы произошел взрыв Telegram

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На линии магистрального газопровода в Пасвальском районе на севере Литвы произошел взрыв. Об этом в эфире радио LRT сообщил директор районной администрации Повилас Бальчюнас.

«Огонь после взрыва взмылся на высоту 50 метров. По предварительной информации, пострадавших нет», — сказал он.

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Подачу газа по поврежденному газопроводу перекрыли.

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Чиновник также сообщил, что экстренные службы эвакуируют жителей одной из близлежащих деревень. Людей развозят на автобусах в несколько школ.

Бальчюнас рассказал, что на этом участке рядом проложены две линии газопровода. Они обеспечиваю газом северную часть Литвы, а также направляют газ в Латвию. Повреждена лишь одна линия.

Предварительно, возгорание уже локализовали. Теперь специалисты установят причины ЧП.