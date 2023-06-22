Мир 22 июня 2023, 06:05 Взрыв газа произошел в одном из ресторанов Китая «Синьхуа»: минимум 31 человек погиб при взрыве газа в ресторане Китая Pxhere

Читать 360tv в

Взрыв произошел в одном из ресторанов Нинся-Хуэйского автономного района на севере Китая, сообщил ТАСС. По данным агентства «Синьхуа», причиной стала утечка газа. В результате взрыва погибло более 30 человек.

Взрыв в ресторане произошел на одной из улиц города Иньчуань в среду в 20:40 по местному времени (15:40 по московскому времени).

Реклама

Жертвами взрыва стал как минимум 31 человек, еще семеро пострадали. Все раненые доставлены в ближайшую больницу. Как отмечается, состояние одного их пострадавших оценивается как крайне тяжелое.

На месте работают правоохранители.

Сильный взрыв прогремел ранее во французской столице, в доме на улице Сен-Жак. Там находилась школа дизайна «Американская академия в Париже». В результате происшествия травмы получили 29 человек. Состояние семи из них медики оценили, как критическое. На снятых очевидцами кадрах с места происшествия, видно, что после взрыва загорелись два здания, одно из которых получило сильные повреждения.

Прокуратура Парижа в качестве основной версии причины взрыва назвала нарушение правил безопасности. Также рассматривалась версия о «неосторожности отдельных лиц».