Взрыв газа произошел в общежитии Ташкента

В общежитии Ташкента произошел взрыв газа, который вызвал пожар. Пострадали 18 человек. По информации МЧС Узбекистана, ЧП произошло в результате утечки.

В МЧС уточнили, что взрыв произошел в 05:05 (03:05 по московскому времени) в общежитии для рабочих.

«По предварительным данным, произошла вспышка газовоздушной смеси, вызвавшая пожар. С различными видами ожогов госпитализированы 18 человек», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу МЧС Узбекистана.

По информации ведомства, погибших в результате взрыва нет. На месте происшествия работают четыре пожарных экипажа. Проводится расследование.