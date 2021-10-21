Взрыв газа произошел в китайском ресторане

В четверг утром в Шэньян провинции Ляонин в ресторане взорвался газ. Об этом сообщили в администрации района Хэпин.

В результате один человек погиб, 33 пострадали. На видео, размещенном в социальных сетях видно, что при взрыве несколько зданий получили сильные повреждения, в одном из зданий полностью разрушены три этажа. Кроме того, сильно пострадали машины, вокруг ресторана лежат многочисленные осколки и куски строительных материалов. Ведется поисково-спасательная операция, на месте работают около 100 сотрудников спецслужб.

Пока неизвестно, были ли внутри ресторана люди на момент взрыва. По данным CCCTV, накануне вечером в этом районе ремонтировали газопровода, газ в ресторан не подавался, подачу возобновили только сегодня утром. Тем не менее власти пока не озвучили официальных причин, чиновники не торопятся связывать взрыв с ремонтными работами. Расследование продолжается.

В середине октября на заводе по производству перекиси водорода в провинции Цзянсу в Китае произошло ЧП. Там резко возник сильный пожар и произошел взрыв.